Mustafa’dan yeni bir başarı daha

AYDIN'DA yaşayan ve doğuştan engelli olduğu için ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, sadece burnunu kullanarak adım attığı yazarlıkta mesafe katetti. İlk kitabını 7 yılda bitirerek bastıran, ikinci kitabını yazmaya başlayan Mustafa'nın yazdığı iki öyküsü de Bodrum Kızılay'ın bastırdığı öykü kitabında yer aldı. 'Serebral palsi' hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan ve ihtiyaçlarını aile fertlerinin yardımıyla gören Mustafa Erol, adeta burnunu kullanarak yazma tutkusuyla hayata tutunuyor.

Engelli olmasına rağmen bütün okulları dışarıdan bitiren, 2 üniversite okuyan ve şu anda yüksek lisans yapan Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı kitabı 7 yılda bitirdi. Mustafa Erol, 'Beni Herkes Engelli Sanıyor' adlı kitabını bu yılın başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmişti. 'Kemal'in hayatı' ismini verdiği kitabı yazmaya başlayan Erol, yazarlık kariyerini iki öykü eklemenin mutluluğunu yaşadı.

Mustafa Erol, 'Beni Herkes Engelli Sanıyor' adlı kitabını bu yılın başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmişti.

KAZIM YÖRÜKCE