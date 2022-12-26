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Haberler Aydın Kuşadası'nda sahte içki bir hayatı daha kararttı!

Kuşadası'nda sahte içki bir hayatı daha kararttı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kendisinden uzun süredir haber alınamayan Durmuş Ali Işıldak evinde ölü bulundu. Işıldak'ın evinde yapılan aramada boş etil alkol şişesi bulan polis ekipleri, talihsiz adamın sahte içkiden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Işıldak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA

26.12.2022, 12:49

Kuşadası’nda sahte içki bir hayatı daha kararttı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Polis, şahın sahte içkiden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Ali Işıldak'tan bir süre haber alamayan ev sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde, Işıldak'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Işıldak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evin yatak odasında boş etil alkol bidonları bulan polis, Işıldak'ın sahte içkiden öldüğü ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Işıldak'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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