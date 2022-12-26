Zabıta müdürünün aracına 100 bin liralık saldırı

AYDIN'DA daha önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun, bu kez de park halindeki otomobiline boya sökücü döküldü. Otomobilin 100 bin liralık zarar gördüğü o anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Aracın farklı yerlerine boya sökücü döküldüğü belirlendi.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

DİDİM Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun Yeni Mahalle Pınar Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki otomobiline, 21 Aralık günü saat 00.30 sıralarında, boya sökücü döküldü.

Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Hacıfettahoğlu, apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde, kimliği belirsiz kişinin elinde bidonla gelip otomobilin üzerine kimyasal madde döktüğünü belirledi. Hacıfettahoğlu'nun ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayda otomobilde 100 bin liralık zarar olduğu belirtildi. Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos'ta da işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



■ İHSAN KARATAŞ