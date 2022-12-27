Aydınlı gencin ölümü polisi harekete geçirdi

AYDIN Söke'de 22 yaşındaki Bircan Gerenizli'nin ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Söke Sanayi mevkiinde bulunan bir bahçede, Bircan Gerenizli'nin ağaca asılmış halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gönderilen sağlık ve jandarma ekipleri talihsiz gencin öldüğünü belirledi. Gerenizli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis şüpheli ölüm hakkında soruşturma yürütüyor.

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