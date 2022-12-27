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Haberler Aydın Kendi yaptığı sahte içkinin kurbanı oldu

Kendi yaptığı sahte içkinin kurbanı oldu

27.12.2022

Kendi yaptığı sahte içkinin kurbanı oldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde ölü bulunan Durmuş Ali Işıldak'ın (64) sahte içkiden hayatını kaybettiği belirlendi. Davutlar mahallesi Altun Sokak'taki evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Ali Işıldak'tan bir süre haber alamayan ev sahibi durumu polise bildirdi. Polis çilingir yardımıyla girdiği evde, Işıldak'ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Işıldak'ın öldüğü belirlendi. Evin yatak odasında çok sayıda boş etil alkol bidonu bulunan Işıldak'ın ilk belirlemelere göre kendi yaptığı sahte içkiden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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