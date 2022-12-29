AK Partili Özhaseki, 13 yeni projeyi açıkladı

AYDIN programı çerçevesinde Nazilli Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 3 saat süren toplantı sonrasında Nazilli'ye yapılacak 13 projeyi açıkladı. Özhaseki, "Nazilli'nin geleceğini etkileyecek zamana muhtaç olan projeler var. Önümüzdeki günlerde birkaç mühendis arkadaşımız burada kalacak. Kavşak düzenlemeleri gibi, Uzun Çarşı'daki sokak sağlıklaştırma, Hürriyet Caddesi'ndeki yolun altyapısı ve üstyapısı gibi çalışmalara başlanacak" dedi.

İHSAN KARATAŞ