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Haberler Aydın Aydın'da göçmen kaçakçıları yakalandı

Aydın'da göçmen kaçakçıları yakalandı

Aydın'da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2firari şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

30.12.2022, 12:52

Aydın’da göçmen kaçakçıları yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre göçmen kaçakçılığı suçundan aranan; Balat Mahallesi'nde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. ile Akköy Mahallesi'nde hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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