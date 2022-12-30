Dönercide tüp bomba gibi patladı!

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde dün saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Tüpün bomba gibi patlamasıyla birlikte yangın çıktı. Alevler 3 katlı binayı sararken, çalışanlar ve müşteriler bir anda tavana kadar yükselen alevlerin arasında kaldı. Can pazarının yaşandığı binada bazı müşteriler binanın 2'nci katından atladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İkinci kattan atlayan genç kızın durumu ağır.





BİNA ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ

Polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alırken itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını güçlükle söndürdü. Patlamanın ardından 3 katlı bina enkaz yığınına dönerken faciada 3'ü çocuk ve 4'ü kadın 7 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan Mustafa Görkem Balkır (20), Hasan Pehlivan (41), Osman Sakızcı (19), Merve Bayar (24) ve Cennet Yeldi (15) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Cennet Yeldi ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölenlerin kimlik tespitlerinin sürdüğü öğrenildi.





"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Restoran çalışanlarının polise verdiği ifadede, "Öğle saatlerinde döner pişirdiğimiz tüpte gaz sızıntısı fark ettik. Mutfakta tüp değişimi olduğu sırada patlama yaşandı. İçeride müşteriler vardı. Ne olduğunu anlamadık" dediği öğrenildi.





8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Patlamayla ilgili 2 restoran çalışanı ile tüp firmasının 6 yetkilisi gözaltına alındı.





VALİ AKSOY VATANDAŞI TESELLİ ETMEKTE ZORLANDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da patlama haberini alır almaz bölgeye gitti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sinir krizi geçiren yakınlarını sakinleştirmeye çalışan Aksoy, "Çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olayı tüm boyutlarıyla inceliyoruz" dedi.

ÜMİT ÖZMEN