Alkol komasına giren genç kurtarılamadı

Aydın Çine'de alkol komasına giren 33 yaşındaki Ahmet İçli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı olay Akçaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet İçli, alkol almaya başladıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler İçli'yi koma halinde Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak İçli, burada tüm çabalara karşın hayata tutunamayarak vefat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



■ KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER