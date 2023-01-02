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Haberler Aydın İş kazası ölümü getirdi... Çapa makinesine ayağını kaptırdı canından oldu!

İş kazası ölümü getirdi... Çapa makinesine ayağını kaptırdı canından oldu!

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarlada çalıştığı esnada ayağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptıran Akay Karadana, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Karadana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

02.01.2023, 09:52

Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün arkasındaki çapa makinesine ayağını kaptıran ve ağır şekilde yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

İş kazası ölümü getirdi... Çapa makinesine ayağını kaptırdı canından oldu!

Kaza, Menderes Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akay Karadana tarlada çalıştığı sırada ayağını traktörün arkasındaki çapa makinesine kaptırdı.

İş kazası ölümü getirdi... Çapa makinesine ayağını kaptırdı canından oldu!

Olayı gören Karadana'nın yakınları durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş kazası ölümü getirdi... Çapa makinesine ayağını kaptırdı canından oldu!

Ayağını çapa makinesine kaptıran Karadana ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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