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Haberler Aydın Aydın'da banyoda alev alan şofben yangına neden oldu

Aydın'da banyoda alev alan şofben yangına neden oldu

Aydın'da meydana gelen olayda, bir evin banyosunda bulunan elektrikli şofbenden dolayı yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

03.01.2023, 13:09

Aydın’da banyoda alev alan şofben yangına neden oldu

Yangın Mesudiye Mahallesi 1633 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç.'ye ait olan evin banyosunda bulunan elektrikli şofben kısa devre yaparak yanmaya başladı.

Yangını fark eden ev sahibi hemen evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde küçük çapta maddi hasar oluşurken, yangın dolayısıyla vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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