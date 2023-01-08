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Haberler Aydın İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

8.1.2023

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı
AYDIN'IN Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Aydın'dan Çine ikametine seyreden Görkem Demirel yönetimindeki plakasız motosiklet Adnan Menderes Bulvarı'nda Eşref Akın yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Görkem Demirel ile beraberindeki Necati Mersin diğer motosiklet sürücüsü Eşref Akın ve eşi Semiha Akın ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Semiha Akın tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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