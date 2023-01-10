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Haberler Aydın Söke Belediye Başkanı Tuncel’in durumu ağırlaştı

Söke Belediye Başkanı Tuncel’in durumu ağırlaştı

10.1.2023

Söke Belediye Başkanı Tuncel’in durumu ağırlaştı

BİR süredir beyincik küçülmesi hastalığıyla mücadele eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in durumu ağırlaştı. Pazar günü sabah evinde fenalaşan Başkan Tuncel, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar durumu ağır olan Başkan Tuncel'i yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı. Tuncel'in tedaviye cevap vermediği ve durumu daha da ağırlaştığı için entübe edildiği öğrenildi. Tuncel, beyincik küçülmesi isimli hastalığa yakalandığı için yaklaşık 3,5 yıl görevinden uzak kalmıştı. Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Hasan Turhan, bu nedenle Tuncel'e görev kısıtlaması ya da yerine vasi atanması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

İHSAN KARATAŞ

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