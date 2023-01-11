Beton mikserinde elektrik çarptı

AYDIN Çine'nin Kargı Mahallesi'nde hayvan damı için döküm yapan Nafiz Tonay'ın kullandığı beton mikseri yüksek gerilim hattındaki kablolara takıldı. Tonay, akıma kapılarak ağır yaralandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tonay yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tonay'ın 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin adından 'iş kazası sonrası, ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir firmaya ait olan iş makine, firmanın satın alma müdürü Eşref Can çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MURAT ŞENBAKLAVACI