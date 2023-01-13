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Haberler Aydın Aydın'da alkollü sürücü dehşeti! Olan masum yaya oldu!

Aydın'da alkollü sürücü dehşeti! Olan masum yaya oldu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü A.K.'nin, karşıdan karşıya geçerken çarptığı masum yaya Murat T. ağır yaralandı. Kazazede, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü gözaltına alındı.

İHA

13.01.2023, 13:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Murat T., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Aydın’da alkollü sürücü dehşeti! Olan masum yaya oldu!

Kazada, 0.69 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü A.K gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Murat.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aydın’da alkollü sürücü dehşeti! Olan masum yaya oldu!

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yılancı Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K yönetimindeki 35 PCF 85 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Murat. T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat. T. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın’da alkollü sürücü dehşeti! Olan masum yaya oldu!

Murat T. sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde 0.69 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü A.K ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bacağında kırık ve kafatasında çatlak oluşan Murat. T'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, A.K'nın polisteki işlemleri sürüyor.

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