Aydın’da alkollü sürücü dehşeti! Olan masum yaya oldu!

Murat T. sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde 0.69 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü A.K ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bacağında kırık ve kafatasında çatlak oluşan Murat. T'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, A.K'nın polisteki işlemleri sürüyor.