Nazillispor’un efsanesine Alıcık’tan vefa

NAZİLLİ Belediyespor'un efsane isimlerinden Aktay Atilla hayatını kaybetti. 1968/69 sezonunda profesyonel Türkiye liglerindeki ilk 3.Lig şampiyonluğunu elde eden siyah beyazlı ekibin kaptanı olan Aktay Atilla'ya MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık sahip çıktı. Atilla, 2016 yılında Nazilli Belediyespor eski Sportif Direktörü Orhan İbiş'in girişimleriyle İzmir Yeşilyurt'taki huzurevinden Nazilli'ye getirilmiş, dönemin Belediye Başkanı Alıcık ise, efsane futbolcuyu kendi ismini taşıyan huzurevine yerleştirmişti. Alıcık, Atilla için son görevini de yerine getirdi ve son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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