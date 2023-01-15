Atıyla yola çıktı trafiği karıştırdı!

AYDIN il merkezinde atıyla seyahat etmeye kalkışan adam, trafiğin aksamasına yol açtı. Araç yolunu tıkayan ve şikayet edilen şahsa olay yerine gelen trafik polisleri tarafından idari para cezası kesildi. Efeler ilçesinin en işlek noktalarından birisi olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir şahıs atıyla seyahat ederek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Atlı şahsı durduran trafik polisleri, şahıs ile bir süre tartışma yaşadı. Atından inmek istemeyen şahsa, polis ekipleri müdahale etti ve ceza verdi. Şahıs, atıyla birlikte il merkezinden uzaklaştırıldı.

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