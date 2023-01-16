40 metrelik uçurumdan uçtular

Dün gece Koçak köyünde zeytin sıktırdıktan sonra köylerine dönerken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlenen şahıslar, araçla birlikte Koçak Çayı içerisinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde topladıkları zeytinleri sıktırıp yağ yapmak için Eğrikavak köyünden Koçak köyündeki zeytinyağı fabrikasına giden Ali Ayan ve Hayrettin Demircan, zeytinleri sıktırdıktan sonra gece köye dönmek üzere zeytinyağı fabrikasından ayrıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen gençlerin aileleri durumdan şüphelenince gençleri her yerde aradı. İzlerine ulaşılamayan 2 kişiyi aramaya koyulan köylüler, Ali Ayan'ın kullandığı aracı Koçak Deresi'ne yuvarlanmış vaziyette buldu.

İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ve kurtarma ekipleri, dereye indiklerinde her iki şahsın da gece geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirledi.





"CANSIZ BEDENLERİ TRAKTÖRE YÜKLENİP TAŞINDI"

Yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağıya uçan otomobil içerisindeki gençlerin cansız bedenin çıkarılması için bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, Koçak Çayı'na getirilen traktör ile bölgeye ulaştı.

Savcılık incelemesinin ardından araç içerisinden 2 saatlik çalışmayla çıkarılan iki gencin cansız bedeni, traktör marifetiyle kıyıya çıkarılarak cenaze nakil aracına kaldırıldı. Olayı haber alan gençlerin yakınları ise olay yerinde yapılan çalışmaları üzüntüyle takip etti. Gençlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.