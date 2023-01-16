Aydın’da içler acısı görüntü! Dereler simsiyah akıyor!

EKODOSD Başkanı Sürücü denetimlerin sıkılaştırılması ve gerekli yaptırımlarının uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Zeytinyağı karasuyunun hem karasal hem denizel ekosisteme zararları konusunda birçok bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu sorunların çözümü için birçok farklı yöntemler geliştirildiği biliniyor. Fabrikalardan atılan karasuların doğaya kontrolsüz deşarjının önlenmesi için yeterli denetimlerin daha da sıklaştırılması lazım. Özellikle yağmurlu günlerin seçildiği artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu tür işletmelerin sürekli denetlemesi yapılmalı, kurallara uyanlar bakanlık tarafından yeşil belge verilerek ödüllendirilmeli, çevreyi kirletenler hakkında gerekli yaptırımlar mutlaka uygulanmalıdır. Hiç kimsenin çevreyi kirletme hakkı olmamalı, doğayı hep birlikte korumalıyız" diye konuştu.