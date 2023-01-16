Aydın’da içler acısı görüntü! Dereler simsiyah akıyor!

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerin başında gelen Aydın'da zeytin hasat sezonu ile birlikte zeytinyağı fabrikalarının kontrolsüzce saldığı atık sular adeta çevre kirliliğine neden olmaya başladı. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), bu hafta zeytinyağı fabrikalarının kontrolsüzce derelere bıraktığı atıkları ele aldı. İl genelindeki onlarca dereden akan kara suların önüne geçilmesini isteyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Aydın'ın dağlarından yağ, derelerinden kara sular akıyor "dedi.