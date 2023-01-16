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Haberler Aydın Başkan Kaplan Ankara’dan Koçarlı’ya müjdelerle döndü

Başkan Kaplan Ankara’dan Koçarlı’ya müjdelerle döndü

16.1.2023

Başkan Kaplan Ankara’dan Koçarlı’ya müjdelerle döndü
Aydın'ın Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile birlikte 3 gün süren Ankara mesaisinde 19 ziyaret gerçekleştirirken ilçeye 2 müjde ile döndü. Ziyaretten ayağının tozuyla Koçarlı'ya döner dönmez açıklamalarda bulunan Başkan Kaplan, orman köylerinin uzun süredir devam eden tapu kadastro sorununu en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını, ilçeye modern yeni ilçe kütüphanesi ile trap atış merkezi kazandıracaklarını belirterek, ilçedeki devam eden DSİ projelerine de devletin gerekli ödeneği ayırdığını müjdeledi.

■ İHSAN KARATAŞ
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