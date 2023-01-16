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Haberler Aydın Kuyucaklı vatandaşlar arazi tapularına kavuştu

Kuyucaklı vatandaşlar arazi tapularına kavuştu

16.1.2023

Kuyucaklı vatandaşlar arazi tapularına kavuştu
AYDIN Kuyucak'ın Belenova Mahallesi'nde 232 dönüm atıl durumda olan ve Kuyucak Belediyesi tarafından eşit miktarda parsellenip vatandaşlara dağıtılarak gelir getirici kestane, elma, ceviz ağaçları dikilerek üretime kazandırılan arazilerin tapuları vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belenovalı vatandaşlarla bir araya gelerek tapularını dağıttı. Toprağı koruma konusunda büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Ertürk, "Mahallemizde çiftçilik yapan yerleşik halkımızın daha fazla üretim yaparak daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak için kullanıma sunduğumuz arazilerin tapuları vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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