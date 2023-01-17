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Haberler Aydın Kadıkalesi’nde ayazma ortaya çıkarıldı

Kadıkalesi’nde ayazma ortaya çıkarıldı

17.1.2023

Kadıkalesi’nde ayazma ortaya çıkarıldı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi Kadıkalesi'nde Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan 5. yüzyıldan kalan "kutsal su" bölümü bulundu. Kazılar, Aydın Arkeoloji Müzesi başkanlığınca yürütülüyor.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
KADIKALESİ, yan yana bulunan mescit ve kilise yapısıyla da dikkati çekiyor. Kadıkalesi Kazıları Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, kilisede ortaya çıkarılan yapıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti. Buldukları kutsal su bölümünü benzerlerinden ayıran özellikler olduğuna işaret eden Mercangöz, "Burası kutsal bir su kaynağı. Ancak henüz net olmayan ayrıntıları var. Söz gelimi o kadar büyük su kanalları oradaki ritüelin çok daha farklı olabileceğini söylüyor bize" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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