Aydın Büyükşehir’e ceza yağdı

AYDIN BŞB'ye bağlı ASKİ'de 25 ayrı dosya üzerinden açılan görevi kötüye kullanma davasında Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç ve 7 bürokrata ceza yağdı. Hakan Olgaç ve Yılmaz Akbaba'ya 1 yıl 15 gün, Gülseren Gülten, Nurten Atlı, Nermin Canyurt, Tanju Topçu, Reşat Toksoy ve Tufan Yılmaz'a 5 ay hapis cezası verdi.

MEMURİYETİ DÜŞECEK Mİ?

Olgaç daha önce de görevi kötüye kullanmaktan ceza almış ve bu ceza ile ilgili hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Olgaç bu kez 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı, ancak aldığı ceza mahkeme tarafından ertelendi. Olgaç'ın daha önceki cezası nedeniyle memuriyetinin düşüp düşmediği tartışılmıştı. Bu tartışma, son kararın ardından yeniden alevlendi. Öte yandan, FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu belirtilen Erkan Karaaslan'a yakın isimlerden ASKİ eski Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'a verilen 5 ay hapis cezası hükmünün açıklanması da geri bırakıldı.