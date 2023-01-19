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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Kontrolden çıkan araç iş yerini darmaduman etti!

Aydın'da korkunç olay! Kontrolden çıkan araç iş yerini darmaduman etti!

Aydın'ın Köşk ilçesinde Recep Özlü idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir iş yerine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazada sonucu yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

19.01.2023, 10:17

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aydın’da korkunç olay! Kontrolden çıkan araç iş yerini darmaduman etti!

Alınan bilgiye göre, Recep Özlü idaresindeki 09 U 7329 plakalı hafif ticari araç, Çarşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Aydın’da korkunç olay! Kontrolden çıkan araç iş yerini darmaduman etti!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın’da korkunç olay! Kontrolden çıkan araç iş yerini darmaduman etti!

Başından yaralanan Özlü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın’da korkunç olay! Kontrolden çıkan araç iş yerini darmaduman etti!

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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