AK Parti Aydın’da 4 aday var

AK Parti Aydın'da il başkanlığı heyecanı yaşanıyor. Mevcut İl Başkanı Ömer Özmen'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken, yapılan temayülün ardından ön plana çıkan 4 ismin önümüzdeki hafta genel merkezi ziyaret edeceği öğrenildi.

Ankara'ya çağrılan isimler arasında halen AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Arkun, Cihat Akkuş ve Oğuz Kendirlioğlu'nun yanı sıra partide İl Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı'nın yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Gökhan Ökten'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan mevcut İl Yönetim Kurulu üyelerinin de istifalarının istendiği, yeni atanacak il başkanı ile birlikte il yönetiminin de yeniden oluşturulacağı öğrenildi.

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