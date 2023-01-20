Kuşadası’nda vatandaşların kalbine dokunuluyor

KUŞADASI Belediyesi, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçimini sürdürmekte zorlanan hemşerilerini 2022'de de yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yılda 4 milyon 601 bin 502 lira yardımda bulunarak rekora imza attı. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla dikkat çeken belediyesi her yıl olduğu gibi 2022'de de kentteki ihtiyaç sahibi hemşerilerinin yanında olmayı sürdürdü. İhtiyaç sahibi birey ve ailelere geçtiğimiz yıla göre 4 kat fazla yardımda bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte yakacak, soba, gıda paketi ve mandalina dağıtımına başladı.

EĞİTİM VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında Kuşadası'nda yaşayan ihtiyaç sahibi ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören toplam bin 529 öğrenciye 2 milyon 59 bin 481 lira kırtasiye desteğinde ve nakdi yardımda bulunarak geçen yıldan 2 kat daha fazla talebe olumlu geri dönüş sağladı.

BEBEKLER DE ÇOK MUTLU

Kuşadası Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri ile 2022 yılında 280 bebeği ziyaret etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bebeklere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edilerek ailelerin yüzü güldürüldü. Yıl boyunca ev eşyasından giysiye, gıda paketinden eğitim ve yakacak desteği ile barınmaya kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlediği bin 745 ihtiyaç sahibi haneye 1 milyon 692 bin 442 liralık soba ve yakacak yardımında bulundu. Kentte havaların soğumaya başlamasıyla yapılan yakacak ve soba yardımları kış boyunca sürecek.

KİMSE YALNIZ DEĞİL

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla çalışan "Evde Bakım Birimi" 2022 yılında da ihtiyaç duyan Kuşadalıların kişisel bakımları ile ev temizliklerini yapmayı sürdürdü. Yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken vatandaşlar için oluşturulan ekip, yıl boyunca 3 bin 687 kez hane ziyaretinde bulundu.