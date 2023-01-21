Kuşadası’nda çocuklara beslenme çantası projesi

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ardından ilk ve ortaokul öğrencilerine de beslenme desteği verme kararı aldı. Kuşadası Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sonuna kadar ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme çantalarını hazırlayacak. Artan enflasyon rakamları ve art arda gelen zamlar nedeniyle alım gücü giderek düşen kesimler için sunduğu sosyal yardımları artıran Kuşadası Belediyesi, öğrenciler için Beslenme Saati projesini yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Beslenme saati desteğine ilişkin kararın 2023 yılının ilk meclis toplantısında alınmasının ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçen Kuşadası Belediyesi, proje için başvuruları almaya başladı.

6-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR

Gıda fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin dengeli ve yeterli beslenme konusunda yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek amacıyla başlatılan projeden ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokulda öğrenim gören 6-14 yaş arası çocukları faydalanabilecek. Proje ile öğrencilere içinde unlu mamul çeşitleri, süt veya meyve suyu, çiğ kuruyemiş ile mevsim meyvelerinin bulunacağı beslenme çantası desteği verilecek. "Beslenme Çantam Okula Hazır" sloganıyla başlatılan proje için ihtiyaç sahibi öğrencilerin aileleri, beslenmecantasi. kusadasi.bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

BESLENME ÇANTASI BİZDEN

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çocukları eğitim gören ailelerin zor günler geçirdiğini belirterek şöyle dedi: "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sağlıklı gelişim ise ancak doğru ve dengeli beslenme ile mümkün. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte anne ve babalar okula giden çocuklarının beslenme çantalarını hazırlama konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Ne yazık ki çocuklar okula boş çantalarla gidiyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla belediye olarak üniversite öğrencileri için sunduğumuz ücretsiz akşam yemeği uygulamasının ardından ilk ve ortaokul öğrencileri için de beslenme desteği kararı aldık. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin beslenme çantalarını hazırlayarak kendilerine ulaştıracağız. Geçtiğimiz yıllardaki gibi 2023'te de 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin yanındayız."