Rezidanstan cezaevine

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden biri olan İzmirli avukat Elif Akar'ın lüks yaşamı cezaevinde son buldu. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce takip başlattı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Zanlıların, devre mülk sahiplerinin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Şebeke üyelerinin kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi.

ÖRGÜT SUÇUNDAN TUTUKLAMA

29 ilde düzenlenen baskınlarda Elif Akar'ın da dahil olduğu 5 avukat ile birlikte 104 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin teslim olması 106 kişiden 52'si adliyeye sevk edildi. 20'si ise tutuklandı. Diğer 54 şüpheli de önceki gün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı da 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan 30 kişi arasında bulunan ve lüks hayata düşkünlüğü olduğu ileri sürülen İzmirli avukat Elif Akar'ın lüks yaşamı, Aydın E Tipi kadın koğuşunda son buldu.

BARO AÇIKLAMA YAPACAK

İZMİRLİ avukat Elif Akar'ın tutuklanmasının ardından konuyla ilgili olarak görüştüğümüz İzmir Barosu Başkanı Safa Yılmaz, "Konuyla ilgili araştırma ve inceleme yaptıktan sonra değerlendirme yapıp basınla paylaşacağız" dedi.

3 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM, ÇOK ÜZÜLDÜM

TUTUKLANAN avukat Elif Akar'ın eski arkadaşı iş insanı Ali Özbay'ın eşi Avukat Senem Özbay ise eski arkadaşı olan Elif Akar'ı üç yılı aşkın süredir görmediğini, konuyla ilgili net bir bilgisinin olmadığını belirtti. Özbay, arkadaşının tutuklanmasını öğrendiğinde durumuna üzüldüğünü ve adaletin doğru karar vereceğini de sözlerine ekledi.

FATİH ŞENDİL