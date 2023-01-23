Bilgi aldığı kişiler yanlış yönlendirmiş

AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'daki işsizlik rakamlarıyla ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün yaptığı açıklamaya yanıt verdi. CHP'li Bülbül'ün açıklamasını şaşkınlıkla okuduğunu belirten Savaş, "Öyle anlaşılıyor ki bilgisine başvurduğu kişiler Bülbül'ü yanlış yönlendiriyorlar" dedi. Savaş, kurum kayıtlarında işsiz olduğunu beyan eden kişi sayısının 35 bin 431 kişi olduğunun altını çizerek, "Dikkat ederseniz bunların tamamı işsiz değildir, bu sayının içinde işini değiştirmek isteyenler, daha iyi şartlarda iş arayan kişiler bulunmaktadır. Hal böyleyken 35 bin kişi işsiz diye açıklanması doğru bir ifade değildir. Bülbül zahmet buyurup İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne gitse, bu rakamları oradan alsa doğru bilgiler aktarabilirdi" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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