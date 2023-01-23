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Haberler Aydın Burası Ege'nin Kapadokyası: Suldokya!

Burası Ege'nin Kapadokyası: Suldokya!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan peri bacaları görenleri büyülüyor. Kapadokya'ya benzerliğinden ötürü Suldokya adı verilen doğa harikası, hafta sonu gezisine katılan çevrecilerin dikkatini çekiyor.

İHA

23.01.2023, 10:35

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi sınırlarında bulunan doğa harikası peri bacaları, Kapadokya'yı andırıyor. Hafta sonu gezisine katılan çevrecilerin dikkatini çeken peribacaları görenleri şaşırtıyor.

Burası Ege’nin Kapadokyası: Suldokya!

Aydın'da yaşayan Eğitimci ve Doğasever Yecül Sevingül ve çevrecilerin bu haftaki rotası Sultanhisar dağları oldu.

Burası Ege’nin Kapadokyası: Suldokya!

Tarihi Kavaklı Yolu'nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi'nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya'yı benzettikleri için 'Suldokya' adı verdiklerini belirten Yücel Sevingül, "Sultanhisar Tarihi Kavaklı Yolu Ayvazdeğirmeni Bölgesi'ndeki bu peribacaları koruma altına alınmalıdır.

Burası Ege’nin Kapadokyası: Suldokya!

Burada değişik biçimlerde, şapkalı veya şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunuyor.

Burası Ege’nin Kapadokyası: Suldokya!

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, buraları tanıtmalıdır" diyerek bölgenin korunma altına alınması gerektiğini kaydetti.

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