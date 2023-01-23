  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir iş yerine dalan ve ortalığı savaş alanına çeviren kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

23.01.2023, 15:48

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak iş yerine dalan aracın ortalığı savaş alanına çevirdiği kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Çarşı Mahallesi'nde 19 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana gelen kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre R.Ö. idaresindeki 09 U 7329 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, bölgede bulunan bir iş yerine daldı. Çarpmanın ardından yola savrulan aracın sürücüsü R.Ö. kazada yaralandı.

O anları izlemek için tıklayın!

Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, şans eseri iş yerinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu görülen aracın bir anda kontrolden çıkarak, iş yerine çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer alıyor.

O anları izlemek için tıklayın!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA