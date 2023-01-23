Ortalığı savaş alanına çevirmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu görülen aracın bir anda kontrolden çıkarak, iş yerine çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer alıyor.

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