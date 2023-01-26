Aydın barajları alarm veriyor! Doluluk oranlarında kritik düşüş!

Açıklanan tabloya göre; Kemer Barajı'nda geçtiğimiz yıl Ocak ayında yüzde 54 olan doluluk oranı, 2023'ün Ocak ayında yüzde 34'e, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 31'den yüzde 27'ye, Gökbel Barajı yüzde 39'dan yüzde 14'e, Topçam Barajı yüzde 30'dan yüzde 20'ye, Karpuzlu Yaylakavak Barajı yüzde 88'den yüzde 39'a, Karacasu Barajı yüzde 56'dan yüzde 50'ye geriledi. Halihazırda yüzde 14 doluluğa sahip olan Adıgüzel ve İkizdere Barajlarının da geçen yıl Ocak ayı ile aynı oranda doluluğa sahip olduğu görüldü. Tabloya göre geçtiğimiz yıl Ocak ayında il genelinde barajların toplam doluluk oranlarının yüzde 27'den 6 puanlık bir kayıpla yüzde 21'e düştüğü açıklandı.