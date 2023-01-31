Fedakar komşunun çabası yetmedi

Aydınlı üniversite öğrencisi Müzeyyen Çine'nin (23) karaciğeri geçen yıl iflas etti. Müzeyyen'in imdadına komşusu Abdullah Yenipazarlıoğlu yetişti. Komşusunun donör olduğu genç kız, karaciğer doku nakli olduktan 2 hafta sonra yaşamını yitirdi. Fedakar komşu Yenipazarlıoğlu, "Müzeyyen'i yaşatamadığım için çok üzgünüm" dedi.

Aydın Bozdoğan'ın Hisar Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Müzeyyen Çine, geçtiğimiz yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çine'ye hastanede yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. İzmir'de tedavisine başlanan genç kızın bir süre sonra karaciğeri iflas etti. Müzeyyen için tek çarenin karaciğer nakli olduğu söyledi.

KAHRAMAN KOMŞU

Hiçbir yakının dokusu uymayınca umutlar tükenmeye başlayan genç kızı yaşatmak için babası seferberlik başlattı. Baba Abdullah Çine, il il gezerek broşür dağıtırken sosyal medyadan vatandaşlara donör olmaları çağrısında bulundu. Tüm çabalara rağmen uygun donör bulunamadı. Umutların yok olmaya başladığı esnada Çine ailesinin komşuları Abdullah Yenipazarlıoğlu, donör olmak için başvurdu.

Gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra kan grubu ve doku uyumu olan komşusu Yenipazarlıoğlu'ndan Müzeyyen'e nakil yapıldı. Karaciğer doku naklinin ardından sağlığına kavuşması beklenen Müzeyyen Çine, tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak dün yaşama veda etti. Müzeyyen'in ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Müzeyyen Çine, Bozdoğan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ORGAN BAĞIŞI ÖNEMLİ

Genç yaşta kızını kara toprağa vermenin acısını yaşayan baba Abdullah Çine, "Kızım ölüme direndi. Ben de onu yaşatmak için elimden geleni yaptım. Donör olacak kişinin hiçbir hayati tehlikesinin olmadığını anlatıp vatandaşlardan yardım istedim. Komşumuz fedakarlık örneği gösterip donör oldu. Zor günler geride kaldı, derken kızımın acı haberini aldık. Dünyalar başıma yıkıldı. Organ bağışının önemini insanın başına gelince çok iyi anlıyor. Benim kızım kurtulamadı ama organ bağışı bekleyen binlerce hasta için herkes organ bağışında bulunmalı" dedi.

BİR CAN KURTARMAK İSTEDİM

Müzeyyen'in kahramanı olamadığı için çok üzgün olduğunu belirten 3 çocuk babası Abdullah Yenipazarlıoğlu, "Komşumuzun kızı olduğundan elimizde büyüdü. Müzeyyen için donör arandığını duydum. İnsanlık görevimi yerine getirmek için eşime donör olmak istediğimi söyledim. Eşimle birlikte karar verdik. Bir can kurtarmak istedim ama Müzeyyen'i yaşatamadım. Müzeyyen hastalığı nedeniyle bu yaşına kadar çok acı çekti. Onu bu acılarından kurtarıp kahramanı olmayı isterdim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE