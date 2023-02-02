Arazide bulunan kemikler kayıp müteahhidin çıktı

Aydın Nazilli'de insan kemiklerinin bulunduğu alanda, kayıp olarak aranan 71 yaşındaki İsmail Demiral'a ait kimlik bulundu. Demiral'ın cinayete kurban gittiğine yönelik bulgulara rastlayan polis soruşturma başlattı.

Olay, Nazilli Topandağ'da yaşandı. Bahçelerinde zeytin toplayan bir aile, yamaç alanda insana ait bir kafatası buldu. Aile kafatasının bir kilometre mesafedeki Eğriboyun Mezarlığı'ndan köpekler tarafından getirildiğini düşünürken, bir süre sonra yine insana ait bazı kemik parçaları, kemer, kıyafet ve içinde para olan bir cüzdan bulundu. Cüzdandan İsmail Demiral'a ait kimlik çıkarken, olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, kemik parçaları ve eşyaların 109 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demiral'a ait olduğunu tespit etti.

EVİNİN UZAĞINDAYMIŞ

Nazilli kırsal Bağcıllı mahallesinde oturan evli ve 4 çocuk babası müteahhit Demiral, 14 Ekim'de komşusu İrfan Ekşi'nin kullandığı otomobille Nazilli'ye gitti. İlçe merkezindeki işlerinin ardından ikili saat 17.30'da eve dönmek üzere tekrar yola çıktı. Demiral, bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyleyerek Yeşil Mahalle, Kasap Kahvehaneleri mevkiinde otomobilden indi. Demiral'dan daha sonra haber alınamadı. Babalarının akşam eve gitmemesi ve aramalara cevap vermemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

ÖLDÜRÜP TAŞIMIŞLAR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen Demiral'ın izine rastlanmadı. 109 gündür kayıp olan Demiral'ın arama kurtarma çalışmaları esnasında, kemik parçalarının bulunduğu alanın köpekler vasıtasıyla kontrol edildiği belirlendi. Demiral'ın öldürüldükten sonra cansız bedeninin bölgeye taşındığı üzerinde durulurken, kemik parçaları adli tıp kurumuna incelemeye gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE