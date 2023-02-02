Kafeye kurşun yağdırdı kaçarken kazada can verdi

AYDIN Didim'de kafede oturan bir gruba silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüpheli, saldırdığı şahıslardan motosikletiyle kaçmaya çalışırken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Olay Çamlık mahallesinde yaşandı. İlçedeki bir kafede oturan 6 kişiye, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kadın ayağından yaralandı. Şüpheliler ardından kafedeki gruba ait olduğu öğrenilen bir araca da 7 el ateş ederek motosikletle kaçmaya başladı.

Olayın ardından kafedeki grup da otomobille şüphelileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında, Aytepe Caddesi'nde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen saldırgan, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, yaralı halde kaçan otomobildeki bir kişiyi de yakaladı. Yaralı şüpheli ile silahlı saldırıda vurulan kadının durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN