  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kafeye kurşun yağdırdı kaçarken kazada can verdi

Kafeye kurşun yağdırdı kaçarken kazada can verdi

2.2.2023

Kafeye kurşun yağdırdı kaçarken kazada can verdi

AYDIN Didim'de kafede oturan bir gruba silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şüpheli, saldırdığı şahıslardan motosikletiyle kaçmaya çalışırken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Olay Çamlık mahallesinde yaşandı. İlçedeki bir kafede oturan 6 kişiye, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kadın ayağından yaralandı. Şüpheliler ardından kafedeki gruba ait olduğu öğrenilen bir araca da 7 el ateş ederek motosikletle kaçmaya başladı.

Olayın ardından kafedeki grup da otomobille şüphelileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında, Aytepe Caddesi'nde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen saldırgan, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, yaralı halde kaçan otomobildeki bir kişiyi de yakaladı. Yaralı şüpheli ile silahlı saldırıda vurulan kadının durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA