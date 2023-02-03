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Haberler Aydın Kuşadası'nda 5 yavru köpeği zehirlediler

Kuşadası'nda 5 yavru köpeği zehirlediler

3.2.2023

Kuşadası’nda 5 yavru köpeği zehirlediler

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde çöp konteynırına atılmış 5 ölü yavru köpek bulundu. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Kuşadası'nda vatandaşlar, Güzelçamlı Anafartalar caddesinde çöp konteynırına bırakılan kutunun içinde 5 yavru köpeği ölü olarak buldu. Kutunun içindeki ölmüş yavruları gören vatandaşlar üzüntüye boğulurken duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri belirleme çalışması başlattı.

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