“Nazilli’de Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Efeler'deki toplu açılış töreninin ardından İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın daveti üzerine ilçeye gelerek belediye meydanında vatandaşlara seslendi. "Eser ve hizmet siyasetini seçerek partimizi seçen belediye başkanı ile bir aradayız" diyen Erdoğan, açılışını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Nazilli Sümer Fabrikası'nın 1999'da özelleştirildikten sonra kaderine terk edildiğini belirtti.

Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak Sümer Basma Fabrikası'nda teknopark açacaklarını dile getiren Erdoğan, "Biz bu yadigara sahip çıktık. Burayı tarihi hatırasına yakışır hale getireceğiz. Burada yakında teknopark açarak işe başlıyoruz. Gazi Mustafa'nın açtığı ve şehrin her hanesine dokunmuş bu fabrikaya sahip çıkamayanların kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar eder. Atatürk'ün davasına yer vermezler" ifadelerini kullandı.