“Türkiye’ye pranga vuramayacaksınız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında dün Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçesindeydi. Atatürk Kent Meydanı'nda 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatırım ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 1 milyar 138 milyon yatırım bedelli 10 yeni fabrikanın açılışını yapan Başkan Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandı.

PANKARTLARLA KARŞILADILAR

Aydınlılar Cumhurbaşkanlarını "Bir doğru altı yanlışı götürür", "Bahar gelsin ovamıza incir, nar yiyeceğiz, 14 Mayıs'ta müdüre bay bay kemal diyeceğiz", "Durduracaklarmış durdurtmayız, yıkacaklarmış yıktırtmayacağız, biz Ak kadınlar buradayız" ve "Menderes'i astınız, sesimizi kıstınız tek Reis'i değil ki milletedir kastınız" pankartlarıyla sevgilerini gösterdi. Erdoğan, sözlerine Adnan Menderes'in 1966 yılında idam edilmeden önce yazdığı son mektubu okuyarak başladı. Ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yassı Ada'daki açık hava müzesine ve Ankara'daki Adnan Menderes'in anıt mezarına canlı bağlantı kurarak dualarla merhum Adnan Menderes'i yad etti.

ADNAN MENDERES'İ UNUTMADI

Erdoğan konuşmasına, "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var" diyerek başladı. Erdoğan, "Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getirdik. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye Yüzyılı destanının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan bu uzun ve meşakatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol. Geleceğimizi şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlere Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz" dedi.

'BAY BAY KEMAL' VURGUSU

Menderes'in aziz hatırasını kirletenlerin yüzsüzlükle, onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Menderes'in tespitindeki gibi, yine efendilerinin emriyle kurdukları masadan tarihe yüz karası olarak geçme peşindeler. İşte burada Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum; Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız, 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız. Şimdi diyorum ki 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" diye konuştu.

Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar tutarında kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanemiz ile birlikte dokuz yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ eliyle 1.668 konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de 'İlk Evim'le Aydın'da 3 bin 327 konut daha inşa edecek, 'İlk Arsam'la 7 bin alt yapılı arsa vereceğiz. Aydınlı çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide; bir teknopark, dokuz araştırma-geliştirme merkezi ve üç tasarım merkezi kurduk. Enerjide, Aydın, Çine, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke'ye doğalgazı götürdük" diyerek Aydın'a yapılan yatırımları söyledi.

İHSAN KARATAŞ/ KAZIM YÖRÜKÇE