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Haberler Aydın Aydın’dan Adıyaman’a hayvan yemi desteği

Aydın’dan Adıyaman’a hayvan yemi desteği

16.2.2023

Aydın’dan Adıyaman’a hayvan yemi desteği

AYDIN'DAN depremin vurduğu Adıyaman'daki hayvan işletmelerine toplamda 77 ton yem gönderildi. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından, Aydın'dan afet bölgelerindeki hayvancılık işletmelerine yem desteği devam ediyor. Birinci etapta gönderilen 50 ton yemden sonra 27 tonluk ikinci destek de yola çıktı. Aydın Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgelerindeki hayvan işletmelerine Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Aydın İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve firmalar tarafından sağlanan 27 tonluk kesif yem deprem bölgesi Adıyaman'a gönderildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, üretimin aksamaması için besicilere yem desteğinin önemine vurgu yaparak "Aydınlı üretici ve birliklerimize teşekkür ederiz" dedi.

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