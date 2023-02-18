Aydın’da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan toplam 32 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olay hakkında yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bölgeye bırakan 2 araç (kiralık) ile organizatörleri tespit edildi. Araçlar, Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu İzmir ilinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Kimlikleri tespit edilen şüpheli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.