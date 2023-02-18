  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bot ile Yunanistan'a yasadışı yollarla gitmeyete çalışan 32 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

18.02.2023, 10:06

Aydın’da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan toplam 32 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olay hakkında yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bölgeye bırakan 2 araç (kiralık) ile organizatörleri tespit edildi. Araçlar, Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu İzmir ilinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Kimlikleri tespit edilen şüpheli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA