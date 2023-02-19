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Aydın'da kan donduran olay! Evinde tabancayla vurulup öldürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yaşındaki Hüseyin Genç, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Silahını doldur boşalt yaparken kazara arkadaşını vurduğu öne sürülen astsubay gözaltına alındı.

AA

19.02.2023, 15:03

Aydın’da kan donduran olay! Evinde tabancayla vurulup öldürüldü

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Orta Mahalle'deki bir evde Hüseyin Genç (22), tabancayla yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde parmağından yaralanan Genç'in arkadaşı deniz astsubay N.E. (22), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

N.E. ifadesinde, evde oturdukları sırada beylik tabancasını doldur boşalt yaparken silahın ateş aldığını ve kazara arkadaşı Genç'i vurduğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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