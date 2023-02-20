O sahne sahne gezerken ben tedavim için çırpınıyorum

Aydın'da konserden sonra otel odasında 19 yaşındaki hayranı B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile 12 yıla kadar hapsi istenen ve tutuksuz yargılanan Kurtuluş Kuş için mahkeme yurtdışı yasağı koyarak, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Kuş'un mahkemeden bir gün önce konser bahanesi ile Almanya'ya gidip, tutuklama kararı çıkmayınca yurda geri döndüğünü, bunun da iyi niyet göstergesiymiş gibi yansıtılmak istendiğini öne süren mağdur B.B. "O sahne sahne geziyor, ben ise tedavi olmak için doktor doktor geziyorum" diyerek şikayetini tekrarladı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine mağdur B.B. ile taraf avukatları katıldı.





"ODADA KAN GÖRDÜK"

Şarkıcı Kurtuluş Kuş yurt dışında olduğu gerekçesi ile davaya katılmazken, duruşmada söz konusu oteldeki çalışanların tanık olarak ifadesine başvuruldu. Otelde oda temizliği yaptığını aktaran tanık F.B ile M.T, olay sabahı odaya temizlik için geldiklerinde kan gördüklerini, durumu resepsiyona bildirdiklerini anlattı.



■ METİN BURMALI