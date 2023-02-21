9 yaşındaki Halil’e 3 kez doku nakli gerekiyor

AYDIN'IN Söke ilçesinde otomobilde çıkan yangında yaralı kurtulan Halil Geyik'in (9) 3'üncü kez doku nakli olması için başlatılan kampanyada istenilen para toplanamadı. Çiftçilik yapan İsmail (40) ile eşi Halime Geyik'in oğulları Halil, 2018'de babasının otomobilinde çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Yaralı kurtulan Halil'in vücudunun yüzde 35'inde 3'üncü derece yanık oluştu. Çocuğun yanan yüzünün eski haline dönmesi için 2019'da Aydın Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. Halil için 3 günde toplanan 200 bin lira ile 2 kez koltuk altından alınan dokuyla yüzüne nakil yapıldı. Halil Geyik'in burnu, ağzı ve kulakları için yeniden doku nakli yapılması kararı alındı. Ancak, ikinci kampanyada istenilen rakama ulaşılamadı.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Herkesin desteğini beklediklerini belirten anne Halime Geyik, "Oğlumun doku nakli için 451 bin liraya daha ihtiyacı var. Acının izlerinin tamamen silinmesi, oğlumuzla birlikte yeniden yüzümüzün gülmesi için yine desteklerinizi bekliyoruz. Yüzünün ameliyatlardan sonra bire bir aynı olmayacağını biliyoruz. Bu şekliyle bile benim için büyük bir mucize. Destek için Valilik onaylı IBAN numarası TR75 0001 0027 5985 9778 9150 08" dedi.

İHSAN KARATAŞ