CHP’nin vicdansızlığına AK Parti çare oldu

Aydın Valiliği tarafından gönderildiği afet bölgesi dönüşünde, telefonuna gelen mesajla, çalıştığı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksindeki işten atıldığını öğrenen Gürkan Can için AK Partili milletvekilleri harekete geçti. AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, AFAD gönüllüsü olarak Malatya'ya gittiği için işten atılan Can'ın, AK Partili Köşk Belediyesi'nde işe alınmasına vesile oldular.

Yeni Asır'ın manşetinden 'Can kurtardı işten kovuldu' başlığıyla verdiği haberi okuduğunu ve AFAD gönüllüsü Gürkan Can'a yapılan haksızlığa çok üzüldüğünü söyleyen Savaş, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da kendisini arayarak haksızlığa uğrayan gencin işe alınması konusunda yardımcı olunması istediğini belirtti.

'CHP ZİHNİYETİ ÇIKAR VE FİTNE PEŞİNDE'

Bunun üzerine Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i arayarak Can'ın mağduriyetin giderilmesi konusunda yardım istediğini söyleyen Savaş, "Bu olay karşısında görüyoruz ki CHP zihniyetini bir kez daha gösterdi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sergilediği bu tutum ne ahlaki ne de vicdanidir. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde tüm Türkiye tek yürek olmuş, yaraları sarmaya çalışıyorken, yardıma koşan bu fedakar arkadaşımız hangi vicdanla işten çıkartılır. AFAD gönüllüsü Gürkan kardeşimiz canı pahasına o enkazın altından onlarca kişiyi kurtarmış, ama mükafatı işten çıkarılmak olmuş. Millet acı ve hüzün içerisinde. Bu zihniyet ise hala çıkar ve fitne peşinde. Bunların derdi, afet bölgesinde vatandaşlarımızın ölmüş ya da yaralanmış olması değil. Bunların derdi kendi reklamlarını yapmak" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL BELEDİYECİLİKLE ÖVÜNÜYORLAR'

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Can'ı belediyede işe başlatacaklarını belirterek, "10 binlerce insanımızın canından olduğu, 100 binlerce insanımızın evsiz kaldığı böylesi zor günlerde; sosyal belediyecilikle övünen bir belediye başkanının bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez. Biz Köşk Belediyesi olarak, bu fedakârlığı karşılıksız bırakmadık ve Gürkan Can kardeşimizin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için kendisini belediyemiz bünyesinde işe aldık. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız" dedi.

HÜSEYİN KILIÇ