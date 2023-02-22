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Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

Türkiye tüm kamu kurumlarıyla depremzedeler için desteğini sürdürüyor. Aydın'ın Didim ilçesi de çok sayıda depremzedeye sahip çıktı. Kente gelen depremzedeler İlçe Müftüsü Hüseyin Susam tarafından ziyaret edildi. Yanında oldukları mesajı verildi.

İHA

22.02.2023, 10:21

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Aydın'ın Didim ilçesine gelen depremzedeler İlçe Müftüsü Hüseyin Susam ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilerek manevi destek veriliyor.

Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü.

Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı.

Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

Aydın'a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli konuk evlerine yerleştirildi.

Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

Didim İlçe Müftüsü Hüseynin Susam ve beraberindeki personeller depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

İlçe genelinde bulunan ailelere ziyaretleri ile manevi destek sağlayan Müftü Susam ve din görevlileri depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Aydın Didim müftüsünden depremzedelere tam destek

Depremzede çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye eden Susam ve beraberindekiler millet olarak depremzedelerin yanındayız mesajı verdi. Depremzede vatandaşlar da kendilerini unutmayarak yanlarında olan din görevlilerine teşekkür etti.

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