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Aydın'dan depremzedelere yörük çadırı yardımı

Aydın'ın ünlü kıl dokuma yörük çadırları, depremzedelere yuva oldu. Aydın Valiliği tarafından bozdoğan ilçesinde yaptırılan tam 250 kişilik çadırların Hatay'da kurulumu tamamlandı.

İHA

22.02.2023, 12:01

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin ünlü kıl dokuma yörük çadırları, depremzede vatandaşlara yuva oldu. Aydın Valiliği tarafından yaptırılarak Hatay'a gönderilen 250 kişilik yörük çadırlarının kurulumu tamamlandı.

Aydın’dan depremzedelere yörük çadırı yardımı

Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da tek yürek oldu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım yağarken, Aydın'dan da birçok gönüllü ekip ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi.

Aydın’dan depremzedelere yörük çadırı yardımı

Aydın Valiliği koordinesinde Bozdoğan ilçesinin ünlü kıl dokuma yörük çadırları da deprem bölgesine gönderildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un girişimleriyle Hatay'a gönderilen, 250 kişilik kıl dokuma yörük çadırlarının kurulumu tamamlandı.

Aydın’dan depremzedelere yörük çadırı yardımı

Yörük çadır kenti olarak 15 kişilik ekip tarafından kurulan çadırların içerisine de ahşap zemin yerleştirilirken her bir çadırda 4 ranza, 1 yatak, yorgan, çarşaf, yastık ve soba bulunacak. Yörük çadırlarının yanı sıra çadır kentte yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde yemekhane ve portatif tuvaletler de yer alıyor.

Aydın’dan depremzedelere yörük çadırı yardımı

Kurulumu tamamlanan çadırların ardından ekipler ise eksikliklerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ederken çalışmaların ardından depremzede vatandaşlar çadırlara yerleştirilecek.

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