Aydın’dan depremzedelere yörük çadırı yardımı

Kahramanmaraş depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da tek yürek oldu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım yağarken, Aydın'dan da birçok gönüllü ekip ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi.