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Haberler Aydın Kaçak kazı yapan 5 kişiye gözaltı

Kaçak kazı yapan 5 kişiye gözaltı

22.2.2023

Kaçak kazı yapan 5 kişiye gözaltı
AYDIN İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim'de yapılan operasyonda iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Didim ilçesi Batıköy Mahallesinde M.A., H.Ç., M.Ç., M.Ş., M.Ş. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet kazıcı iş makinası, 1 adet kuyu kapağı diye tabir edilen tarihi mermer sütün ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi
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