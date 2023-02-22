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Haberler Aydın Kuşadası'nda şüpheli ölüm! Ormanda pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu!

Kuşadası'nda şüpheli ölüm! Ormanda pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 24 yaşındaki Ali Gümüş, ormanlık alandaki otomobilinin içinde göğüsünden pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Gümüş'ün cansız bedeni olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

İHA

22.02.2023, 16:04

Kuşadası’nda şüpheli ölüm! Ormanda pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ali Gülmüş'ün (24), ormanda otomobilinde göğsünden pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

Kuşadası ilçesi Kirazlı ile Yaylaköy mahalleleri arasında kalan ormanda, dün öğleden sonra, park halindeki 20 AHG 918 plakalı otomobili fark eden bir çiftçi, merak edip, yanına gittiğinde içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Ali Gülmüş'ün karnından pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerinde tüfeğe ulaşılamadı, bulunan kartuşa ise incelenmek üzere el konuldu.

Ali Gülmüş'ün cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Gülmüş'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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