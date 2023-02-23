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Haberler Aydın Kasaptan buzağıya kalp masajı

Kasaptan buzağıya kalp masajı

23.2.2023

Kasaptan buzağıya kalp masajı

AYDINLI kasap Murat Acar, doğum esnasında nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü. Didim İlçesi Akbük yakınlarındaki dağlık köyde yaşayan bir aile, ayağı kırılan ineğinin telef olmaması için Aydınlı kasap Murat Acar'ı aradı. İneği kesmek için köye ulaşan kasap Acar, hayvanın hamile olduğunu görünce veteriner çağırdı.

Ancak tüm aramalarına rağmen veterinere ulaşamadı. Tecrübeli kasap ineğe tek başına sezeryan yaparak bebeği anne karnından aldı. Ancak buzağı ölü olarak dünyaya geldi. Kasap Acar pes etmedi ve buzağının yaşaması için kalp masajı yapıp suni teneffüs uyguladı. Acar, olağanüstü gayretle yavru buzağıyı hayata döndürdü. Biberonla süt emzirilen buzağı, ineğin sahibine teslim edildi.

İHSAN KARATAŞ

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