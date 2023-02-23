Kurtardığı yavru kedi can dostu oldu

AYDIN Efeler'de yaşayan 34 yaşındaki Berk İşbilir, Kuşadası AKUT ekibiyle Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İşbilir, eve döneceği son gün, ekip arkadaşlarıyla bir enkaza girerek iki kedi yavrusunu kurtardı. Yavrularından birini İşbilir, diğerini de bir başka arkadaşı arama kurtarma gönüllüsü sahiplendi. Sahiplendiği yavru kediye 'zeze' ismini veren İşbilir, "Zeze'yi sahiplenmeseydim, orada ölürdü. Ben de kıyamadım sahiplendim. Ömrü yettiğince, bizim ömrümüz yettiğince onu yaşatmaya çalışacağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ